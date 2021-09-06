Артист умер мирно

Сегодня, 6 сентября, не стало Жан-Поля Бельмондо. Французский актер, который еще при жизни стал легендой, кончался на 89-м году жизни. Адвокат звезды киноленты "На последнем дыхании" Мишель Годест рассказал, какими были его последние дни жизни.

По словам правозащитника, Бельмондо чувствовал себя уставшим.

"Он умер мирно",

– цитирует адвоката.

Также соболезнования в связи со смертью артиста высказали в МИДе Франции. В своем "Твиттере" Клеман Бон отметил, что страна потеряла "Великолепного".

"Прощай и спасибо!"

– написал госсекретарь при внешнеполитическом ведомстве Республики.

Пост, посвященный Бельмондо, также появился в "Твиттере" Эммануэля Макрона. Президент Франции назвал актера национальным достоянием, которого окружал смех, и отметил, что он обладал громким голосом и ловким телом.

"Величественным героем и знакомой фигурой, неутомимым смельчаком и волшебником слова. В нем мы все находим себя",

– заключил Макрон, сопроводив публикацию черно-белой фотографией звезды французского кино.

Напомним, что Жан-Полю Бельмондо было 88 лет. Причины его смерти неизвестны. Актер не раз признавался, что съемки являются едва ли не самыми счастливыми моментами его жизни. Однако после перенесенного в 2008 году инсульта он был вынужден перестать сниматься. В 2015 он окончательно завершил актерскую карьеру.