Перед смертью Бельмондо жаловался на состояние

Перед смертью Бельмондо жаловался на состояние
Жан-Поль Бельмондо. Фото: Panoramic/Panoramic via ZUMA Press/www.globallookpress.com
Артист умер мирно

Сегодня, 6 сентября, не стало Жан-Поля Бельмондо. Французский актер, который еще при жизни стал легендой, кончался на 89-м году жизни. Адвокат звезды киноленты "На последнем дыхании" Мишель Годест рассказал, какими были его последние дни жизни. 

По словам правозащитника, Бельмондо чувствовал себя уставшим. 

"Он умер мирно", 

– цитирует адвоката.

Также соболезнования в связи со смертью артиста высказали в МИДе Франции. В своем "Твиттере" Клеман Бон отметил, что страна потеряла "Великолепного". 

"Прощай и спасибо!"

– написал госсекретарь при внешнеполитическом ведомстве Республики. 

Пост, посвященный Бельмондо, также появился в "Твиттере" Эммануэля Макрона. Президент Франции назвал актера национальным достоянием, которого окружал смех, и отметил, что он обладал громким голосом и ловким телом.

"Величественным героем и знакомой фигурой, неутомимым смельчаком и волшебником слова. В нем мы все находим себя",  

– заключил Макрон, сопроводив публикацию черно-белой фотографией звезды французского кино. 

Напомним, что Жан-Полю Бельмондо было 88 лет. Причины его смерти неизвестны. Актер не раз признавался, что съемки являются едва ли не самыми счастливыми моментами его жизни. Однако после перенесенного в 2008 году инсульта он был вынужден перестать сниматься. В 2015 он окончательно завершил актерскую карьеру. 

Источник: AFP
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

СМИ назвали реальную причину переговоров Путина с королем Иордании

Монарх попросил президента России о помощи

Польша сообщила о взрывах на границе с Белоруссией

Варшава считает, что сложившаяся ситуация является наиболее напряженной за последние 30 лет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей