Компания, транслирующая КВН, уже дала официальный комментарий

Из фестиваля "Голосящий КиВиН" вырезали выступление команды "Доктор Хаусс". В СМИ предположили, что всему виной шутки про власть в Республике. Тем более, что на первую декаду сентября запланирован визит Александра Лукашенко в Москву.

Так, среди номеров, представленных белорусской командой, есть выступление, в котором обыгрывается участие белорусского президента в "Славянском базаре". По сценарию, Лукашенко является главной звездой фестиваля, ежегодно проводящегося в Витебске, пишет телеграм-канал СЕЗОН КВН – 2021.

Также была шутка, посвященная экстренной посадке самолета Ryanair и последовавшим за этим санкциям.

"Нам точно нужен кивин. Птица – единственное на чем можно улететь в Белоруссию",

– вещали комики со сцены.

Однако объединение "АМиК", которое занимается выпуском передачи, заявило изданию "Подъем", что дело вовсе не в цензуре и не в Александре Лукашенко. Как оказалось, у передачи существует определенный хронометраж, в который необходимо уложиться. Вырезания из эфира каких-то номеров – частая практика.

"Бывает не так снято или шутка не так сработана, разные ситуации",

– объяснили в компании, добавив, что материал по-прежнему закреплен за командой и может бытьё показан в предстоящих выпусках.

Также в "АМиК" пообещали, что выложат выступление команды на своем ютуб-канале, если "Доктор Хаусс" не будет использовать уже показанный материал в следующих играх.

Ранее известный комик рассказал об отказе белорусского квнщика пожать Путину руку.