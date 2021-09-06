Перед визитом Лукашенко: белорусским юмористам не дали пошутить про президента на Первом канале

Перед визитом Лукашенко: белорусским юмористам не дали пошутить про президента на Первом канале
Кадр youtube.com
Компания, транслирующая КВН, уже дала официальный комментарий

Из фестиваля "Голосящий КиВиН" вырезали выступление команды "Доктор Хаусс". В СМИ предположили, что всему виной шутки про власть в Республике. Тем более, что на первую декаду сентября запланирован визит Александра Лукашенко в Москву. 

Так, среди номеров, представленных белорусской командой, есть выступление, в котором обыгрывается участие белорусского президента в "Славянском базаре". По сценарию, Лукашенко является главной звездой фестиваля, ежегодно проводящегося в Витебске, пишет телеграм-канал СЕЗОН КВН – 2021. 

Также была шутка, посвященная экстренной посадке самолета Ryanair и последовавшим за этим санкциям. 

"Нам точно нужен кивин. Птица – единственное на чем можно улететь в Белоруссию", 

– вещали комики со сцены. 

Однако объединение "АМиК", которое занимается выпуском передачи, заявило изданию "Подъем", что дело вовсе не в цензуре и не в Александре Лукашенко. Как оказалось, у передачи существует определенный хронометраж, в который необходимо уложиться. Вырезания из эфира каких-то номеров – частая практика. 

"Бывает не так снято или шутка не так сработана, разные ситуации", 

– объяснили в компании, добавив, что материал по-прежнему закреплен за командой и может бытьё показан в предстоящих выпусках. 

Также в "АМиК" пообещали, что выложат выступление команды на своем ютуб-канале, если "Доктор Хаусс" не будет использовать уже показанный материал в следующих играх. 

 

 

Ранее известный комик рассказал об отказе белорусского квнщика пожать Путину руку. 

Источник: "Подъем" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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