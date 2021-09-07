Трижды бабушка и мама известной актрисы: кем оказалась новая жена Норкина

Трижды бабушка и мама известной актрисы: кем оказалась новая жена Норкина
Андрей Норкин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Избранница телеведущего далека от мира шоу-бизнеса

Накануне в элитном загородном клубе отгремела свадьба Андрея Норкина, который женился во второй раз. Мероприятие было закрытым, поэтому подробностей почти нет. О новоиспеченной избраннице журналиста известно мало, но СМИ выяснили, кем на самом деле является Ирина Бородина. 

Как оказалось, жена старше Норкина на 7 лет. Хотя, если посмотреть на фотографии, Ирина выглядит намного моложе своего возраста. Особенно с трудом верится в то, что возлюбленная телеведущего уже трижды бабушка. 

У Ирины двое дочерей – Варвара и Дарья. Первая знакома большинству поклонников российского кино и сериалов. Варвара Бородина снималась в "Молодежке", "Алиби", "Родных людях" и множестве других популярных проектов. 

К слову, об отце девочек почти нет информации. Но наследница Бородиной говорила, что родители разорвали отношения еще во времена, когда девочки учились в школе. 

К слову, жена Норкина далека от мира шоу-бизнеса. Она получила образование педагога6 но по специальности не работает. Вместо этого Ирина трудится в крупной международной компании "Монэкс Трейдинг". 

Так или иначе, и главные виновники торжества, и гости светились на свадьбе. Похоже, что Андрей Норкин действительно обрел свое счастье, а его избранница смогла найти к нему подход и вернуть к жизни после трагической смерти его первой жены, с которой журналист прожил 30 лет. 

Ранее появились подробности свадьбы Норкина. 


Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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