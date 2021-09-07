Сценограф так и не оправился после инсульта

Трагическую новость сообщили СМИ. Борис Краснов умер в возрасте 60 лет.

Как пишет "Московский комсомолец", известный сценограф ушел из жизни в хосписе на севере Москвы. Это случилось ночью 7 сентября.

Ранее Краснов перенес второй инсульт и, как сообщает издание, так и не оправился после него. Его разбил паралич, мужчина был прикован к постели.

Сценограф сотрудничал с Аллой Пугачевой – он был постановщиком ее знаменитых "Рождественских встреч", а также занимался оформлением ряда других шоу.

В июне сообщалось, что Краснов впал в кому. Врачи на тот момент опасались давать какие-то прогнозы.