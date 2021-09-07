"Одутловатая": публика нелестно высказалась об изменившейся Вертинской

"Одутловатая": публика нелестно высказалась об изменившейся Вертинской
Анастасия Вертинская. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Актриса перестаралась с пластикой, заявили зрители

Анастасия Вертинская уже давно не радует поклонников своими новыми ролями. Звезда "Алых парусов" предпочитает жить подальше от любопытных глаз СМИ, посвящая всю себя семье и новому дому у озера. 

Однако накануне вышел новый выпуск шоу "На дачу!" с участием актрисы. Вертинская с радостью рассказала Наталье Барбье о своем особняке в Подмосковье, познакомила поближе со своим сыном Степаном от Никиты Михалкова. Показала звезда советского кино и свою невестку. Именно она помогает артистке с дизайном и огородом. 

Но поклонников больше заинтересовал внешний вид Анастасии Александровны, которая давно не выходила в свет. В комментариях к выпуску пользователи Сети отметили,  что внешность актрисы заметно изменилась. Многие раскритиковали Вертинскую за чрезмерное увлечение бьюти-процедурами.

"Ни одну актрису пластические операции не омолодили – все выглядят на свой возраст, только хуже, к тому же полностью теряют свою индивидуальность и естественность, губы лепешки неподвижные", "Без пластики выглядела бы лучше", "Была у Вертинский во внешности изюминка, а теперь губы-пельмени, щеки перетянуты, одутловатая, страшная", "С пластикой, по-моему, ПЕРЕБОР. Ей совсем необязательно было себя настолько уродовать"

– раскритиковали актрису зрители. 

Так или иначе, похоже, Вертинская счастлива. Тем более, что теперь на ее участке, в который она влюбилась, красуется новая беседка, возведенная командой передачи. 

Ранее стало известно, почему Олег Ефремов и Анастасия Вертинская расстались. Дочь актера рассказала, что актер даже делал своей избраннице предложение, но до ЗАГСа дело так и не дошло. 

Источник: "Ютуб" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Газопровод в Крыму подорвали украинские спецслужбы

ФСБ РФ вывела злоумышленников на чистую воду

Польша сообщила о взрывах на границе с Белоруссией

Варшава считает, что сложившаяся ситуация является наиболее напряженной за последние 30 лет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей