Актриса перестаралась с пластикой, заявили зрители

Анастасия Вертинская уже давно не радует поклонников своими новыми ролями. Звезда "Алых парусов" предпочитает жить подальше от любопытных глаз СМИ, посвящая всю себя семье и новому дому у озера.

Однако накануне вышел новый выпуск шоу "На дачу!" с участием актрисы. Вертинская с радостью рассказала Наталье Барбье о своем особняке в Подмосковье, познакомила поближе со своим сыном Степаном от Никиты Михалкова. Показала звезда советского кино и свою невестку. Именно она помогает артистке с дизайном и огородом.

Но поклонников больше заинтересовал внешний вид Анастасии Александровны, которая давно не выходила в свет. В комментариях к выпуску пользователи Сети отметили, что внешность актрисы заметно изменилась. Многие раскритиковали Вертинскую за чрезмерное увлечение бьюти-процедурами.

"Ни одну актрису пластические операции не омолодили – все выглядят на свой возраст, только хуже, к тому же полностью теряют свою индивидуальность и естественность, губы лепешки неподвижные", "Без пластики выглядела бы лучше", "Была у Вертинский во внешности изюминка, а теперь губы-пельмени, щеки перетянуты, одутловатая, страшная", "С пластикой, по-моему, ПЕРЕБОР. Ей совсем необязательно было себя настолько уродовать"

– раскритиковали актрису зрители.

Так или иначе, похоже, Вертинская счастлива. Тем более, что теперь на ее участке, в который она влюбилась, красуется новая беседка, возведенная командой передачи.

Ранее стало известно, почему Олег Ефремов и Анастасия Вертинская расстались. Дочь актера рассказала, что актер даже делал своей избраннице предложение, но до ЗАГСа дело так и не дошло.