Культурный деятель скончался на 61-м году жизни

В сфере шоу-бизнеса произошла очередная трагедия. Этот мир покинул знаменитый художник и сценограф Борис Краснов. Уход близкого друга Аллы Пугачевой оказался тяжелым. По его здоровью было нанесено несколько ударов, которые полностью лишили знаменитость сил.



Лауреат крупных российских премий, известный дизайнер и продюсер, художник-сценограф, который занимался оформлением "Рождественских встреч" Примадонны, скончался сегодня, 7 сентября.

Последние дни своей жизни знаменитый культурный деятель провел в хосписе. Здоровье звезды было сильно подорвано пресловутым вирусом и инсультами. Краснов дожидался последней минуты, будучи прикованным к больничной койке. К тому моменту практически весь мозг сценографа был разрушен.

Первый инсульт произошел в 2011-м году. Тогда Краснова обвинили в вымогательстве и попытке рейдерского захвата. Страшные переживания привели к тому, что Борис загремел в больницу. Медицинским работникам пришлось прооперировать его мозг. Спустя четыре года все обвинения с культурного деятеля были сняты.

Во время пандемии COVID-19 Краснов подцепил коварный вирус. Художник сумел перебороть инфекцию, однако ее последствия были ужасными. Борис снова перенес инсульт, после которого правая сторона его тела полностью отказала. Поражение мозга достигло 85%. Уже тогда врачи уверяли его близких, что шансов на выздоровление нет. 2 июня стало известно, что Краснов впал в кому. Сегодня культурного деятеля не стало.