Актер по-прежнему тоскует по близкому человеку

Сергей Гармаш долгое время был звездой "Современника". За эти годы он успел подружиться с Галиной Волчек, скончавшейся в 2019 году. Как признался актер, он по-прежнему вспоминает о художественном руководителе, с которым его связывала не только работа. Более того, порой артист обращается к ней за советом.

В беседе с Татьяной Устиновой в эфире шоу "Мой герой" Гармаш признался, что порой разговаривает с Волчек.

"Сижу, читаю текст и думаю, что бы сейчас Волчек мне сказала. И получаю ответы от нее до сих пор",

– заметил актер.

Гармаш также вспомнил о том, что почти вся жизнь худрука была связана с "Современником" и ее сыном. Даже если Волчек была в отпуске или на лечении, она почти никогда не отходила от телефона. Однажды народная артистка приболела. Когда она прилетела обратно в Москву, то первым же делом поспешила узнать, как обстоят дела в родном театре.

Напомним, что в конце прошлого года Гармаш покинул сцену "Современника". Актер не захотел выступать под новым руководством в лице Виктора Рыжакова, который пренебрежительно отнесся к традициям, появившимся во времена, когда Волчек была худруком. Однако СМИ выяснили, что причина может быть в другом.

Если верить слухам, артист хотел возглавить "Современник". Тем более, что Галина Борисовна видела в нем своего преемника. Но после смерти Волчек об этом никто и не вспомнил.