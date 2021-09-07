Мальчик скончался спустя две недели после рождения

Когда Жанны Фриске не стало, ее мама рассказала, что у певицы был брат-близнец. В подробности родительница звезды вдаваться не стала. Спустя столько лет отец экс-солистки "Блестящих" раскрыл печальные подробности его смерти.

И Жанна, и ее брат родились на седьмом месяце. Будущая звезда весила всего лишь 1300 граммов, вес мальчика был вдвое больше – 2640. Но у него был целый ряд проблем: асфиксия, непроходимость кишечника.

В итоге малышей разлучили. Жанну отправили в одну больницу, ее брата – в другую. Спустя две недели малыша не стало.

"Передо мной положили семь трупиков, я подошел и своего сразу узнал. Он так похож на меня был!"

– вспомнил Владимир Фриске, который всегда мечтал о наследнике.

С тех пор своего сына мужчина не видел. Жанну же, к счастью, удалось выходить. Врачи почти месяц боролись за жизнь малышки.

Потерю ребенка родители переживали непросто, пришлось даже обращаться за помощью к психологам. Со временем Фриске и его супруга успокоились и забыли о семейной трагедии. Возможно, сработали слова специалистов о том, что Владимир с женой молоды, поэтому смогут завести еще детей.

Но певица о своем близнеце помнила и часто о нем вспомнила. Даже когда она узнала о своем страшном заболевании, она сказала, что это брат зовет ее к себе.

Ранее отец Фриске заявил о проблемах со здоровьем. Из-за скандала с наследством дочери ему пришлось перенести несколько операций.