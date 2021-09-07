Что оставил после себя Жан-Поль Бельмондо: СМИ узнали о наследстве

Что оставил после себя Жан-Поль Бельмондо: СМИ узнали о наследстве
Жан-Поль Бельмондо. Фото: Luc Nobout/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Актер был увлечен не только миром кино, но и ресторанным бизнесом

Накануне стало известно, что не стало Жан-Поля Бельмондо. Великий французский актер, который еще при жизни стал легендой, скончался на 89-м году жизни. СМИ выяснили, что осталось после звезды "Профессионала". 

У Бельмондо была своя собственная киностудия "Cerito", которую актер назвал в честь своей бабушки. За многие годы своего существования студия выпустила более 20 известных картин. Во многих, кстати, играл сам основатель "Cerito". Также француз был бизнесменом. Он частично владел рестораном итальянской кухни в Париже. Еще у него в собственности была туристическая фирма. 

Жизнь любимца миллионов оборвалась в его роскошном особняке. Теперь его наследники будут делить киностудию, дом и другие проекты Бельмондо. 

У актера, к слову, осталось трое детей и шестеро внуков. При этом два года назад Бельмондо вновь сошелся со своей бывшей пассией – моделью Марией Карлос Сотто Майор. Бразильянку артист называл своей музой, которая дарит ему любовь к жизни. 

Напомним, что ранее адвокат раскрыл подробности последних дней Бельмондо. Перед смертью актер жаловался на свое состояние. Его его словам, он часто чувствовал усталость. Правозащитник также подчеркнул, что кумир миллионов ушел мирно. 

Источник: "Телепрограмма" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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