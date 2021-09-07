Артистка посвятила трогательный пост покойному художнику

Сегодня, 7 сентября, стало известно о смерти лауреата крупных российских премий, известного художника-сценографа Бориса Краснова. Почивший мэтр был близким другом Аллы Пугачевой, он долгое время занимался оформлением "Рождественских встреч" Примадонны. Артистка тяжело переживает утрату близкого человека.



Спустя несколько часов после того, как прессе стало известно о смерти художника, Алла Борисовна посвятила ему пост на своей страничке в социальной сети.



"Прощай, друг мой дорогой. Тебя не будет хватать мне. Жаль, очень жаль", – написала убитая горем звезда отечественной эстрады.



Алла Борисовна отметила, что Краснов был настоящим художником, которого всегда переполняли оригинальные идеи. Многомиллионная армия фанатов исполнительницы хитов "Женщина, которая поет", "Не отрекаются любя", "Миллион алых роз" и других разделили с любимой певицей боль утраты.



"Светлых небес...", "Ушла легенда, как жаль...", "Светлая память", "Сколько талантливых людей этот год и эта болезнь забрала", "Царствие небесное", "Молодой ведь еще! Не верится просто!", "Да это был наш лучший и великий друг, и художник, и наставник... И просто самый добрый человек. Царствие небесное", "Очень жаль... Вот так и обрываются жизни", – пишут растроганные пользователи Сети.

Напомним, Борис Краснов скончался в возрасте 60 лет. Последние дни своей жизни он провел в хосписе прикованным к больничной койке.