Стендапер требует отметить решение

Комик из Белоруссии Идрак Мирзализаде, которому пожизненно запретили въезд на территорию России, подал иск к Министерству внутренних дел РФ.

Мужчина требует, чтобы решение о признании его персоной нон-грата в России было отменено. Об этом сообщает Телеграм-канал "Sputnik Беларусь".

Напомним, все началось из-за шутки Мирзализаде про русских. Специальная экспертиза выявила в словах стендапера экстремистскую направленность. Идрака отправили за решетку на 10 дней.

На этом злоключения в жизни комика не закончились. Его публичное выступление признали дестабилизирующим порядок в обществе и унижающим достоинство россиян. В итоге в МВД приняли решение о запрете для Идрака въезда на территорию РФ.

Идрак имеет гражданство Белоруссии. С марта 2021 года Мирзализаде мог законно проживать в России. Юморист оформил все необходимые документы для постоянного пребывания в нашей стране.

Примечательно, что Идрак не считает себя виновным. Стендапер лишь попросил прощения у тех, кого могла обидеть его шутка.

Как признался сам комик, после появления выступления в Сети на него обрушилась волна негатива. В адрес Мирзализаде начали сыпаться угрозы, также на него было совершено нападение в Москве.