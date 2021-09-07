Малахов ответил на угрозы супруга Макеевой

Малахов ответил на угрозы супруга Макеевой
Андрей Малахов. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Журналист заверил, что ему "есть чем заниматься помимо этого"

Телеведущий Андрей Малахов прокомментировал обращение к нему избранника актрисы Анастасии Макеевой Романа Малькова. Знаменитость не пугают угрозы со стороны мужа артистки.

Напомним, в минувший понедельник Мальков с инстаграм-страницы Макеевой пригрозил Малахову и его передаче "Прямой эфир" судом. Мужчина заявил, что в эфире шоу распространяют ложную информацию об Анастасии. По словам Романа, из-за постоянных переживаний и травли в ее адрес актриса попала в больницу. Позже публикация была удалена.

Андрей спокойно отреагировал на данную новость.

"Вообще никаких эмоций. Нам есть чем заниматься помимо этого", – заявил телеведущий.

Адвокат Юлия Вербицкая-Линник, которая часто появляется в студии скандально известной передачи, отметила – Малахова уже не первый раз хотят привлечь к ответственности. Журналисту же удается выходить сухим из воды, передает News.ru.

Юлия выразила желание в случае чего защищать Малахова в суде. Хотя она уверена – до этого дело вряд ли дойдет. По словам Вербицкой-Линник, у Малькова нет денег на услуги адвоката, ведь он погряз в долгах.

Адвокат напомнила, что Роман занят разборками со своей бывшей женой Светланой, которая требует от него алименты на общих детей. Примечательно, что сама Вербицкая-Линник представляет интересы экс-избранницы Малькова.

Юлия считает, что угрозы мужа Макеевой в адрес Малахова кажутся смешными. Она уверена – таким образом Роман пытается привлечь к себе внимание.

Ранее Ивана Урганта осудили за шутку над Малаховым. 

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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