Басков получил работу в загадочном проекте на ТВ

Басков получил работу в загадочном проекте на ТВ
Николай Басков. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press / www.globallookpress.com
Интернет-пользователи порадовались за певца

В скором времени на экраны выйдет шоу под названием "Дуэты", одним из ведущих которого стал Николай Басков. Проект будут показывать по телеканалу "Россия 1".

Соответствующая новость появилась на официальной странице канала в "Инстаграм". В передаче будет присутствовать и второй ведущий, однако его имя пока держат в тайне.

Проект является российской адаптацией формата Duos Mystères, который впервые появился во Франции в феврале этого года и моментально завоевал огромную популярность. Права на создание собственной версии шоу получили такие страны, как Америка, Германия, Великобритания и другие.

В нашей стране создателем передачи выступила компания "ВайТ Медиа", которая подарила зрителям проекты "Маска" и "Ну-ка, все вместе!".

В шоу примут участие известные представители российского шоу-бизнеса. Изюминка "Дуэтов" заключается в следующем: знаменитости не будут в курсе того, с кем им предстоит спеть.

Для поддерживания интриги на сцене установят большую зеркальную стену. За ней будет прятаться человек, который имеет прямое отношение к выступающей звезде. Это может быть как коллега, так и бывшая вторая половинка.

Пользователи Сети с восторгом восприняли новость о том, что Басков получил работу ведущего.

"Супер. Басков – топ ведущий", "Крутоооооо. Николая много не бывает", "Басков молодец", – отметили комментаторы.

Ранее стало известно, кто помимо Баскова посетил торжество по случаю бракосочетания Марины Федункив. 

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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