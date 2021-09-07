Мужчина отказался участвовать в шоу известной блондинки

Родитель Алисы Тепляковой – девочки-вундеркинда, которая была зачислена на психологический факультет МГУ в 9-летнем возрасте, ответил на слухи о конфликтах со студентками.

Ранее появилась информация, что учащиеся в ВУЗе пожаловались на поведение Теплякова. Якобы мужчина в общем чате в социальных сетях хамил некоторым одногруппникам своей дочери, скрываясь при этом под вымышленной фамилией.

Мужчина заявил – данная информация не соответствует действительности. Более того, отец Алисы считает, что к скандалу вокруг его имени причастна Ксения Собчак. По словам Теплякова, таким образом телеведущая мстит ему за отказ принять участие в съемках шоу.

"Она, судя по всему, обиделась, потому что нас звали на передачу "Док-Ток", – рассказал он.

Напомним, "Док-ток" – это телепередача, выходящая на Первом канале. Соведущим Собчак является Александр Гордон.

Родитель Алисы отметил, что его семье предлагали 200 тысяч рублей за появление в студии проекта. Однако они ответили отказом. Создатели передачи не теряли надежды уговорить Тепляковых, но те стояли на своем, передает 5-tv.ru.

В минувшие выходные с отцом девочки-вундеркинда в очередной раз связались. Мужчина снова отказался от съемок. Через некоторое время по Интернету распространился скрин переписки, которая якобы велась от его лица.

Тепляков высказал предположение, что эти события напрямую связаны друг с другом. Мол, создатели шоу разозлились на него и решили отомстить.