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Скончался отец известной оперной певицы Анны Нетребко, Юрий Нетребко. Похороны состоялись сегодня, 7 сентября. Об этом сообщает 5-tv.ru.
Как отмечает источник, мужчина ушел из жизни в возрасте 86 лет. Похороны прошли 7 сентября в Краснодарском крае. В настоящее время причины смерти неизвестно. Однако в прошлом году оперная певица сообщала, что родитель перенес коронавирусную инфекцию.
Позднее Анна подтвердила информацию на своей странице в "Инстаграм". Звезда заявила, что к подобным потерям нельзя быть готовой никогда, даже если родители в преклонном возрасте.
"Папа… спасибо тебе за все! Ты – настоящий пример– каким должен быть Русский человек и я горжусь тобой", – написала Анна на своей странице в "Инстаграм".
Прощальный пост оставила в своем микроблоге и старшая сестра знаменитости Наталья Эскидельдсен, попрощавшись с отцом и поблагодарив его за все.
Известно, что Юрий Нетребко принадлежал к кубанским казаком. По профессии – геолог. Нетребко, тем не менее, выбрала творческую стезю, хотя и мама у нее работала инженером.
В прошлом году Анна рассказала, что попала в больницу из-за выявленной пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией. Несколько дней она была под наблюдением медиков, после чего пошла на поправку.
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