О прискорбном известии стало известно 7 сентября

Скончался отец известной оперной певицы Анны Нетребко, Юрий Нетребко. Похороны состоялись сегодня, 7 сентября. Об этом сообщает 5-tv.ru.

Как отмечает источник, мужчина ушел из жизни в возрасте 86 лет. Похороны прошли 7 сентября в Краснодарском крае. В настоящее время причины смерти неизвестно. Однако в прошлом году оперная певица сообщала, что родитель перенес коронавирусную инфекцию.

Позднее Анна подтвердила информацию на своей странице в "Инстаграм". Звезда заявила, что к подобным потерям нельзя быть готовой никогда, даже если родители в преклонном возрасте.

"Папа… спасибо тебе за все! Ты – настоящий пример– каким должен быть Русский человек и я горжусь тобой", – написала Анна на своей странице в "Инстаграм".

Прощальный пост оставила в своем микроблоге и старшая сестра знаменитости Наталья Эскидельдсен, попрощавшись с отцом и поблагодарив его за все.

Известно, что Юрий Нетребко принадлежал к кубанским казаком. По профессии – геолог. Нетребко, тем не менее, выбрала творческую стезю, хотя и мама у нее работала инженером.

В прошлом году Анна рассказала, что попала в больницу из-за выявленной пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией. Несколько дней она была под наблюдением медиков, после чего пошла на поправку.







