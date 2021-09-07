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Супруга Прохора Шаляпина Татьяна Дэвис находится в коме уже продолжительное время. Врачи продолжают бороться за жизнь подхватившей коронавирус миллионерши. Ясновидящая Мирослава Коллавини считает, что в скором времени артист станет вдовцом.
По словам медиума, у нее перед глазами не раз возникала картина, как Шаляпин хоронит свою жену. Недавно Коллавини увидела, как финалист проекта "Фабрика звезд-6" пришел на передачу Андрея Малахова и начал рассказывать о смерти супруги.
Мирослава не уверена, что ее прогноз относится к нынешней избраннице Прохора. Ясновидящая предположила, что певец может развестись с Дэвис и связать себя узами брака с другой женщиной. В таком случае злой рок настигнет именно ее.
Эксперт по паранормальному добавила – Шаляпин столкнется с потерей либо в этом году, либо в начале следующего, передает "Экспресс Газета".
"Причем он будет страдать по ушедшей жене. <> Траура ему не избежать", – заявила медиум.
Напомним, артист и миллионерша тайно расписались в США. Как сообщили СМИ, все мероприятие обошлось им в 15 миллионов рублей.
После этого Дэвис слегла с коронавирусом. Болезнь у нее протекает в тяжелой форме. На данный момент Татьяна находится в одном из ковидных госпиталей в Лас-Вегасе. К сожалению, новостей об улучшении ее состояния пока нет.
Ранее Шаляпин рассказал, что ставит свечки за здоровье супруги. Артист мечтает, чтобы она как можно скорее пришла в себя и вернулась домой.
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