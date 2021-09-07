Умер известный итальянский актер

Умер известный итальянский актер
Фото: pixabay.com
О кончине деятеля культуры сообщила его семья

Скончался актер театра и кино Нино Кастельнуово. Об этом сообщает информагентство ANSA.

Его сердце перестало биться в понедельник, 6 сентября. Деятелю культуры было 84 года. Трагическую новость передали жена, сын и сестра Кастельнуово.

Члены семьи Нино попросили не беспокоить их в этот сложный период. Близкие актера тяжело переживают его кончину. Артиста похоронят в Риме. Церемония будет носить строго закрытый характер.

Кастельнуово родился в 1936 году в Италии. Он окончил театральную школу при миланском драматическом театре "Пикколо".

Нино дебютировал в кино в 1959 году. Начинающий актер получил роль в фильме "Проклятая путаница".

Популярность артисту принесли съемки в мюзикле "Шербурские зонтики", где ему досталась главная роль. Вместе с ним в мелодраме сыграла Катрин Денев. 


В 1964 году кинолента была удостоена Золотой пальмовой ветви на Каннском кинофестивале. Также фильм был дважды номинирован на премию "Оскар" – в 1965 и 1966 годах.

В фильмографию Кастельнуово входят и такие картины, как "Рокко и его братья", "Ангел в красном", "Новый мир", "Любовь и ярость", "Английский пациент" и другие.

В 2005 году деятель культуры полностью ослеп из-за глаукомы. Несмотря на страшный недуг, он продолжал сниматься в кино. 

Источник: ANSA ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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