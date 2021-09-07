Кинорежиссер устал от постоянных нападок в его адрес

В конфликте сценариста Сарика Андреасяна и телеведущей Леры Кудрявцевой, по всей видимости, еще не скоро будет поставлена точка. В эфире Ютуб-шоу "Честный развод" кинорежиссер признался, что прибег к услугам адвоката.

В разговоре с актрисой Агатой Муцениеце Андреасян заявил – он устал от постоянных нападок в свой адрес. По словам Сарика, в этот раз он не спустит с рук подобное отношение.

Напомним, в августе этого года Кудрявцева стала ведущей фестиваля "Новая волна". Со сцены Лера пошутила про кинорежиссера, заявив, что в его фильмографии очень мало достойных работ. Слова теледивы вывели Андреасяна из себя, и он устроил с ней публичные разборки.

Адвоката удивил тот факт, что Сарик терпел оскорбления на протяжении 10 лет. Сценарист объяснил – он до последнего надеялся на благоразумие общественности. Продюсер ждал, когда люди поймут, что поступают неправильно. К сожалению, этого не произошло.

Юрист отметила, что "подобные вещи не закончатся, пока их не пресечь". Ведь уверенный в своей безнаказанности народ продолжит нападать на того, кого считает беззащитным.

Поступок Кудрявцевой стал для кинорежиссера последней каплей. Андреасян обратил внимание на то, что неудачная шутка телеведущей прозвучала в эфире федерального канала с огромной аудиторией.

Сарик считает, что поступок Леры мог нанести удар по его деловой репутации. Сценарист работает с большим количеством людей и не хочет, чтобы к нему прикрепился образ режиссера-неудачника.

Ранее стало известно о том, что Кудрявцева отдала дочь в элитный детский сад.