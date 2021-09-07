Дмитрия Киселева госпитализировали

Дмитрия Киселева госпитализировали
Дмитрий Киселев. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Он находится в состоянии средней степени тяжести

Известного телеведущего Дмитрия Киселева положили в больницу. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По неподтвержденной информации, журналист заразился коронавирусом. Сейчас он в состоянии средней тяжести. 

Сперва болезнь началась у него с типичными проявлениями – сухой кашель, повышение температуры до 38 градусов и нехватка воздуха. Тем не менее, он продолжал работать, несмотря на подозрительные симптомы. Спустя время его состояние стало ухудшаться.

Сейчас у ведущего диагностирована двусторонняя пневмония, а тест на коронавирусную инфекцию дал положительный результат. Степень поражения лёгких КТ-2, то есть примерно 25–50%.

"Меня госпитализировали, но лечение дало хороший результат, сейчас температура уже нормальная – это позитивный ответ на лечение. Прогноз оптимистичный", – подтвердил болезнь Дмитрий Киселев РИА "Новости". 


Источник: Mash • Требует проверки
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость306871
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Господи ! Забери эту тварь а ?!
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