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О своей личной жизни Светлана Хоркина предпочитает не говорить, а двух сыновей и вовсе прячет от любопытных глаз общественности. О старшем наследнике российской гимнастки почти ничего не известно. Спортсменка впервые раскрыла карты и рассказала о сыне от мужа Веры Глаголевой Кирилла Шубского.
Их роман был тайным, поэтому долгое время Хоркина ничего не рассказывала о своем первом ребенке. Многие думали, что отцом мальчика является Леван Учанейшвил, но это не так. Мальчик появился на свет в 2005 году в США, сейчас ему уже 16 лет. Зовут его Святослав.
Младшего сына гимнастка родила два года назад. Светлана считает, что если когда-нибудь наследники захотят рассказать о себе, то сделают это самостоятельно. Ну а пока журналистам остается по крупицам узнавать о том, какими же растут дети спортсменки.
Все внимание Хоркиной сейчас сосредоточено на воспитании малыша. Старший сын в этом году пошел уже в десятый класс, поэтому впереди непростая пора, когда мальчику нужно выбрать вуз и направление, в котором он будет двигаться дальше. И если раньше Святослава увлекали гуманитарные науки, то сейчас ему интереснее физика.
"Он уже на выданье",
– шутит Светлана.
К слову, роман Хоркиной и Шубского длился почти восемь лет. Рассталась пара только после рождения сына.
Напомним, что ранее близкий друг Веры Глаголевой выдвинул новую версию смерти актрисы.
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