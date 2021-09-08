Подробностями съемок артист поделился в своих социальных сетях

Несколько месяцев назад Антон Батырев стал гостем шоу "Судьба человека". Зрители привыкли, что в эфире программы с Борисом Корчевниковым особенно откровенны и решаются рассказать о таких моментах своей жизни, о которых раньше предпочитали молчать. Похожая ситуация произошла и со звездой сериала "Пятницкий". Но накануне он признался, что в его интервью есть много неправды.

В своем "Инстаграме" Батырев провел прямой эфир, в котором и признался, что нельзя верить всему, что он сказал в эфире "Судьбы человека".

"На телевидении в принципе нельзя говорить правду",

– оправдался актер.

При этом он не стал уточнять, в какой именно момент решил слукавить. СМИ предположили, что речь идет о разводе со своей третьей супругой Евгенией Лозой. Тем более, что до этого актер предпочитал не обсуждать свою личную жизнь, а на передаче Корчевникова вдруг посвятил публику в подробности расставания.

Так, в эфире Батырев признался, что развод предложила Евгения. И, по его словам, актер рад, что в определенный момент они осознали, что не подходят друг другу.

Не исключено также, что Антон солгал, рассказывая об отношениях со своей новой избранницей Анной, которая младшего его на 15 лет.

Ранее стало известно, что Борис Корчевников серьезно обидел вдову Василия Ланового в эфире своей передачи. Ирина Купченко уже много лет отказывается даже слышать о телеведущем.