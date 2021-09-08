Пользователи Сети не узнали известную актрису

В свои 74 года Татьяна Васильева продолжает много работать и оставаться востребованной. При этом актриса активно ведет социальные сети, рассказывая поклонникам о своих насыщенных буднях и секретах ухода за собой. Но далеко не все считают, что внешнему виду звезды российского кинематографа можно позавидовать. Накануне в Сети появилось свежее фото артистки, которое и стало предметом жарких обсуждений.

Снимок разместил журналист Феликс Грозданов. В описании к публикации он заметил, что ему сейчас 40 лет, а актрисе – 74, но при этом она выглядит лучше и моложе него.

На фотографии, кстати, Васильева запечатлена в каштановом парике и с ярким макияжем. Акцент звезда сделала на свои пышные губы, накрасив их темно-бордовой помадой. Подчеркнула звезда "Ревизора" и острые скулы.

Но поклонники решили, что журналист льстит Васильевой. Мол, не так уж хорошо она и выглядит. Некоторые и вовсе признались, что не сразу узнали известную актрису.

"Феликс, дорогой, не преувеличивай. На этом фото актриса выглядит-без слез не вздрогнешь", "Выглядит как вамп", "Как ужасно выглядит актриса, как мумия", "Что она с собой сделала? Не узнал даже сначала",

– пишут пользователи под свежим фото звезды.

Однако большая часть поклонников сошлись во мнении, что фильмы с участием Васильевой почти всегда получаются удачными, а ее актерский талант не вызывает сомнений.

Ранее Татьяна Васильева призналась, что получала роли через постель.