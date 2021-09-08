Певец рассчитывает выручить со сделки кругленькую сумму

Звезда российской эстрады Александр Серов выставил свою квартиру на продажу. Для того чтобы привлечь потенциальных клиентов, певец разместил на странице в социальной сети яркие кадры шикарного звездного гнездышка.



Исполнитель хитов "Я люблю тебя до слез", "Дождливый вечер", "Осенняя свадьба" и других рассказал, что вложил очень много сил и средств в обустройство жилых метров. Судя по всему, Александр высоко ценит свои усилия. Стоимость звездного жилища достаточно высока. Серов рассчитывает выручить с продажи 20 миллионов рублей.

"Приходите на просмотры и оставайтесь здесь жить", – зазывает потенциальных покупателей артист.

Яркие кадры интерьеров квартиры знаменитости поразили многочисленных подписчиков певца. Чего стоит только одна отделанная деревом гостиная с красивой мебелью и живописными картинами на стенах. Столовая оборудована по последнему слову техники. Большие окна и красивые виды также являются преимуществом этого жилища. Роскошная ванная комната, отделанная в сине-голубых тонах, наверняка придется по вкусу новому владельцу.

"Какой красивый дворец! Как бы не заблудиться там", "Уютный дом", "Отличный дизайн!", "Как прекрасно! Столько света!", "Уютно, красиво, стильно, супер! Вкус отличный", – пишут восторженные поклонники.



Кстати, несколько месяцев назад всплыл неприятный инцидент, который произошел между Александром Серовым и Алексеем Чумаковым. Тогда "Утро.ру" рассказывало, почему два артиста сильно поругались.