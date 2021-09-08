Продается за 20 миллионов: как выглядит роскошная квартира Серова - фото

Продается за 20 миллионов: как выглядит роскошная квартира Серова - фото
Александр Серов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Певец рассчитывает выручить со сделки кругленькую сумму

Звезда российской эстрады Александр Серов выставил свою квартиру на продажу. Для того чтобы привлечь потенциальных клиентов, певец разместил на странице в социальной сети яркие кадры шикарного звездного гнездышка.

Исполнитель хитов "Я люблю тебя до слез", "Дождливый вечер", "Осенняя свадьба" и других рассказал, что вложил очень много сил и средств в обустройство жилых метров. Судя по всему, Александр высоко ценит свои усилия. Стоимость звездного жилища достаточно высока. Серов рассчитывает выручить с продажи 20 миллионов рублей.

"Приходите на просмотры и оставайтесь здесь жить", – зазывает потенциальных покупателей артист.

Яркие кадры интерьеров квартиры знаменитости поразили многочисленных подписчиков певца. Чего стоит только одна отделанная деревом гостиная с красивой мебелью и живописными картинами на стенах. Столовая оборудована по последнему слову техники. Большие окна и красивые виды также являются преимуществом этого жилища. Роскошная ванная комната, отделанная в сине-голубых тонах, наверняка придется по вкусу новому владельцу.

"Какой красивый дворец! Как бы не заблудиться там", "Уютный дом", "Отличный дизайн!", "Как прекрасно! Столько света!", "Уютно, красиво, стильно, супер! Вкус отличный", – пишут восторженные поклонники. 

Кстати, несколько месяцев назад всплыл неприятный инцидент, который произошел между Александром Серовым и Алексеем Чумаковым. Тогда "Утро.ру" рассказывало, почему два артиста сильно поругались.

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

Часть многоэтажки рухнула при взрыве газа в Подмосковье: есть пострадавшие

Спасатели разбирают завалы

Из-под завалов в Ногинске достали всех пострадавших: ребенок спасся чудом

По предварительной версии, жильцы легли спать, не выключив газ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей