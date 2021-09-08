Канделаки ушла с поста главного продюсера телеканала "Матч ТВ"

Телеведущая много лет занимала высокую должность

Знаменитая российская журналистка и телеведущая Тинатин Канделаки покинула пост генерального продюсера канала "Матч ТВ".

Впрочем, такое событие едва ли можно назвать печальным в карьере знаменитости. Теперь Канделаки займет должность замглавы всего холдинга "Газпром-медиа". Таким образом, телеведущая продолжит следить за деятельностью "Матч ТВ", а также будет курировать другие каналы.

К слову, помимо блестящей карьеры в медиасфере, Канделаки славится громкими скандалами. Недавно она назвала настоящую причину ссоры с Ксенией Собчак.

Источник: Матч ТВ ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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