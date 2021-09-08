Скончалась жена дирижера Большого театра Дина Эрмлер

Скончалась жена дирижера Большого театра Дина Эрмлер
Фото: pixabay.com
Ей было 93 года

Не стало Дины Эрмлер. Супруги именитого дирижера Большого театра Марка Фридриховича не стало 3 сентября. Ей было 93 года. 

Умерла артистка мирно, в своем доме и в окружении самых близких ее сердцу людей. До последнего дня она старалась не терять оптимизма. Лишь перед самой смертью Эрмлер перестала вставать с кровати. Через несколько дней ее не стало. 

Внук артистки рассказал, что она скончалась от естественных причин. 

"Пришло ее время", 

– отметил наследник певицы в разговоре с "Комсомольской правдой". 

Со своим супругом, Марком Эрмлером, Дина Георгиевна познакомилась еще во времена учебы в консерватории. Она была старше своего избранника на пять лет. Это была любовь с первого взгляда, рассказывает внук артистки. Известной стала сначала супруга именитого дирижера, она начала выступать в театре в Екатеринбурге. Спустя время заметили и самого Эрмлера, позвав его работать в Большой театр в Москву. 

Дина Георгиевна выбрала семью и переехала вслед за мужем в столицу. Спустя время у пары родилась дочь Мария. 

Эрмлера не стало 2002 году. Он скончался в возрасте 69 лет во время гастролей. До 2001 года он был ведущим дирижером и художественным руководителем оркестра Большого театра. 

Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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