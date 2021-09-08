Телеведущая сильно ревновала своего избранника

В конце августа телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева подтвердила слухи о разводе с мужем – рэпером Алексеем Узенюком, более известным под псевдонимом Элджей. Поклонников пары шокировала эта новость, ведь им казалось, что пара живет в гармонии и любви. Однако знакомый звезд заверил – все было не так гладко.

По словам мужчины, Ивлеева буквально замучила Узенюка своей ревностью. Звезда "Орла и решки" считала исполнителя собственностью, что выводило рэпера из себя.

Самоизоляцию знаменитости провели вместе. Именно тогда всплыли на поверхность различные разногласия. Дело в том, что до карантина Анастасия и Алексей много работали, поэтому виделись не так часто.

Супруги погрязли в недопонимании и конфликтах. Из-за желания телеведущей все контролировать рэперу стало непросто уживаться с ней под одной крышей, передает "Комсомольская Правда".

"Алексей стал уставать от жены. <...> Настя к нему еще больше прикипела, а его она стала раздражать", – отметил знакомый.

Также на решение разорвать отношения повлияла работа. Если на карантине дела у Ивлеевой шли в гору, то Элджей остался без концертов. Исполнителю стало скучно сидеть в четырех стенах, поэтому он начал уходить в загул.

Узенюка стали замечать в компании разных девушек. Анастасия всячески пыталась сохранить брак, но у нее ничего не вышло.

Напомним, Ивлеева и Элджей сыграли свадьбу в сентябре 2019 года. Завести детей пара не успела.

Ранее блогер призналась, что продолжает любить рэпера.