Блогер уверена, что власть телеведущей будет формальной

Недавно стало известно о том, что Тина Канделаки ушла с поста главного продюсера телеканала "Матч ТВ". Теперь телеведущая будет занимать пост заместителя главы холдинга "Газпром-медиа". Мимо этой новости не смогла пройти Ксения Собчак.

В своем Телеграм-канале "Кровавая барыня" Собчак проехалась по бывшей подруге.

"Это не повышение Тины, это ее слив, возможность скинуть с борта "Матч ТВ", – заявила Ксения.

Скандально известная блондинка отметила – все сотрудники холдинга посмеялись над назначением Канделаки. Бывшая звезда "Дома-2" уверена, что ни медиаменеджер Николай Картозия, ни директор телеканала "ТНТ" Роман Петренко, входящие в состав "Газпром-медиа", не будут подчиняться журналистке.

По словам Собчак, Канделаки давно хотели уволить с телеканала "Матч ТВ". Однако каждый раз, когда вставал такой вопрос, появлялся тот, кто "впрягался" за Тину. Ксения вспомнила, что в свое время распрощаться с телеведущей хотел Дмитрий Чернышенко – бывший гендиректор "Газпром-Медиа Холдинга".

Ксения поделилась своим прогнозом относительно будущего Канделаки на новой должности. По ее мнению, власть журналистки будет исключительно формальной. На самом деле Тина не сможет оказывать влияние на происходящие внутри компании процессы, что очень радует блогера.

Напомним, Канделаки занимала пост генерального продюсера спортивного телеканала с июля 2015 года.

Ранее отец поступившей в МГУ 9-летней девочки рассказал о мести Собчак.