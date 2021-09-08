Родственница кинозвезды надеялась связать свою жизнь с артистом

Экс-пиар-менеджер внучки Людмилы Гурченко, Елены Королевой, рассказала о том, что в последнее время ее бывшую подопечную как будто подменили – девушку все чаще посещают суицидальные мысли. Анна Ломанова полагает, что родственница легендарной актрисы страдает из-за свадьбы Прохора Шаляпина.

Напомним, некоторое время назад Королева и Шаляпин часто выходили вместе в свет. Они появлялись в эфирах различных программ, тем самым подогревая слухи о романе. Однако на вопросы, касающиеся любовной связи, Елена отвечала – их с Прохором связывает только дружба.

Ломанова считает, что на самом деле внучка звезды кинокартины "Любовь и голуби" испытывала чувства к финалисту проекта "Фабрика звезд-6".

"Возможно, ей очень плохо от того, что ее личная жизнь не сложилась, на Шаляпина у нее были надежды", – отметила Анна.

Женщина сообщила, что Королева уже несколько месяцев избегает ее. Ломанова добавила – Елену зовут на телевизионные шоу, однако на многие приглашения она реагирует агрессивно.

Примечательно, что родственница Людмилы Марковны дважды побывала в студии передачи "Пусть говорят". Там как раз обсуждали свадьбу Прохора и миллионерши Татьяны Дэвис. Анна обратила внимание на то, что Елена никак не комментировала все происходящее в эфире.

Анна предположила, что психике ее бывшей подопечной создатели скандального проекта нанесли вред. Мол, Королевой было очень сложно находиться на чужом празднике жизни, пытаясь при этом скрыть свои чувства, передает "Собеседник".

Ранее ясновидящая предсказала Шаляпину похороны жены в ближайшее время.