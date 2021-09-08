Снимок умилил поклонников артиста

18 мая этого года певец Виталий Грачев, более известный как Витас, стал отцом в третий раз. Дочь Алису ему подарила супруга Светлана Гранковская. На своей странице в "Инстаграм" артист показал, как выглядит малышка.

На фотографии 3-месячная Алиса запечатлена крупным планом. Снимок, по всей видимости, был сделан во время прогулки. Одетая в ярко-красную шапочку и нежно-розовый костюм девочка внимательно смотрит в камеру, широко раскрыв голубые глаза.

"Алиса передает вам привет!" – написал Витас.

Пользователи Сети пришли в восторг от милого кадра.

"Какая хорошенькая", "Какая прелесть. Папино-мамино богатство)", "Такой умный взгляд! Расти, девочка, на радость всем!", "Ой, какое чудо", "Красотуля", – прокомментировали восторженные подписчики.

Некоторые отметили, что малышка растет копией своего знаменитого отца.

Напомним, помимо Алисы у Грачева есть также дочь Алла и сын Максим. Наследники тоже появились в браке исполнителя с Гранковской.

Примечательно, что Светлана пережила немало трудностей вместе с Виталием. Так, например, в 2013 году, когда артист на своем автомобиле совершил наезд на велосипедистку, она всячески защищала супруга и даже пыталась отобрать камеры у людей, которые снимали аварию.

К слову, Витас не раз нарушал правила дорожного движения. Однажды знаменитость поймали за ездой в состоянии алкогольного опьянения. Звезду лишали водительских прав на полтора года.