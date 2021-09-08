Журналист пожелал недоброжелателям радости и тепла

Звезда российского телевидения Андрей Норкин столкнулся в волной негатива в Интернете после того, как объявил о состоявшейся свадьбе с любимой избранницей. Многим не понравилось, что телеведущий слишком быстро пришел в себя после смерти супруги Юлии, которой не стало летом 2020 года.

Под публикацией Андрея в социальной сети "Инстаграм" среди числа комментаторов были не только те, кто желал паре счастья и долгих лет, но и осудившие журналиста за поспешное, на их взгляд, бракосочетание. Однако Норкина, кажется, это нимало не заботит: ведущий продолжил делиться с подписчиками кадрами со своей пышной свадьбы. На этот раз он выложил видео с невероятно красочным фейерверком. Торжество завершилось в одном из клубов Подмосковья под ослепительный салют.

Сам Норкин назвал фейерверк апофеозом праздника, и пожелал всем комментирующим тепла и радости.

"Спасибо всем за поздравления! За проклятия – тоже спасибо", – написал на своей странице в "Инстаграм" радостный Норкин.

Известно, что супруга Норкина – Ирина Бородина, которая старше своего возлюбленного на семь лет. У женщины есть две дочки и трое внуков. Наследница Ирины, Варвара Бородина, играла в таких телепроектах как "Молодежка", "Алиби" и "Родные люди".

Ирина не входит в число представителей отечественного шоу-бизнеса, в отличие от супруга. У нее имеется педагогическое образование. Бородина работает в одной из крупнейших международных компаний, которая специализируется на розничной торговле.

По сведениям журналистов, свадьба Норкина прошла в одном из элитных клубов на берегу Пироговского водохранилища – заведение предлагает гольф-поле, яхт-клуб с теннисными кортами и даже ледовый каток.