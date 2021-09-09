Актрису давно не видели на больших экранах

Ия Нинидзе появилась на свет 61 год назад. С самого рождения девочка была творческой. Она увлекалась танцами, пела. Уже в восемь лет состоялся ее дебют в качестве актрисы.

Тогда яркую девочку заметил режиссер Георгий Данелия, который решил снять ее в своей комедии "Не горюй!" После этого Ия стала чаще появляться на экранах, но об этих кинолентах говорят мало. Известность Нинидзе приобрела, когда снялась в фильме Леонида Квинихидзе "Небесные ласточки".

Ей было всего 16 лет. В таком юном возрасте артистке посчастливилось поработать на одной съемочной площадке с Людмилой Гурченко, Андреем Мироновым и другими культовыми актерами. После этого исполнительницу роли Денизы де Флориньи стали называть самой известной мадемуазель в Советском Союзе.

Уже будучи известной и востребованной, Нинидзе все же решила получить профессиональное образование и поступила по ВГИК на курс Сергея Бондарчука и Ирины Скобцевой.

После окончания учебы она вернулась на родину в Тбилиси, начала работать в Театре имени Шота Руставели. Также Нинидзе успела трижды побывать замужем. От второго избранника она родила сына Георгия, который выбрал профессию юриста. А дочь от третьего брака Нино предпочла пойти по стопам матери и стать актрисой.

В конце 90-х советская Одри Хепберн решила перебраться в Москву. Актрису часто сравнивали со звездой Голливуда из-за яркой внешности и схожего темперамента. Но в столице случилась трагедия, из-за которой Нинидзе надолго пропала со сцены.

В театре рухнула декорация, которая весила более 300 килограммов. Тогда актриса серьезно пострадала, ее пришлось оперировать. Хотя все обошлось, еще три года Нинидзе восстанавливалась и нигде не снималась. Последняя картина с ее участием вышла в 2018 году.

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