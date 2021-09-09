Известный певец спустя долгое время вернулся в Россию

Долгое время об Андрее Губине ничего не было слышно. Однажды артиста даже считали пропавшим, потому что он не отвечал на звонки и перестал выходить в свет. Позже исполнителя хита нашли. Как оказалось, он перебрался в Египет, а позже даже заявлял, что на родину возвращаться не планирует. Но этому не суждено было сбыться. Исполнитель хита "Девушки как звезды" вернулся в Россию и рассказал журналистам о своем состоянии.

Как оказалось, в Египте Губин лечил спину. Певец много плавал, гулял. Но усердные тренировки и лечение не дали никакого результата.

"Увы, со здоровьем у меня по-прежнему все плохо, никаких подвижек. Болит буквально все",

– печально заметил артист в разговоре с "АиФ".

Сейчас Губин старается избегать публичности, поэтому все чаще выключает телефон и все реже его включает. Певцу не хочется читать те гадости, которые пишут абсолютно незнакомые ему люди в Сети.

Однако музыкой артист по-прежнему занимается. По его словам, не так давно он написал несколько хороших песен. Осталось только довести их до ума, а потом, возможно, выпустить. Но возвращаться на сцену музыкант пока не планирует.

Также Губин ищет себе дом в Подмосковье, чтобы спокойно работать подальше от городской суеты. Живет певец, к слову, не один. У Андрея есть любимая девушка, благодаря которой он не чувствует себя одиноко.

Ранее СМИ узнали, как Андрей Губин жил в Египте.