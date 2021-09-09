"Любу все равно жалко": поклонники встали на защиту Толкалиной после слов Кончаловского

"Любу все равно жалко": поклонники встали на защиту Толкалиной после слов Кончаловского
Егор Кончаловский. Фото: www.instagram.com / egorkonchalovsky/
Режиссер высказался о своей новой семье

Накануне в "Инстаграме" Егора Кончаловского появилось фотография, на которой он запечатлен в компании своей супруги Марии и сына Тимура. Режиссер поделился своими размышлениями на тему семьи, отметив, что раньше воспринимал это понятие по-другому. Пользователи Сети решили, что заявление артиста оскорбляет Любовь Толкалину и их общую дочь Марию. 

Кончаловский отметил, что теперь семья является важной частью его жизни. 

"Раньше было иначе", 

– подчеркнул режиссер.

В комментариях пользователи социальной сети разделились на два лагеря. Одни порадовались за артиста, отметив, что он не только стал мудрее с годами, но и наконец встретил нужную женщину. Другие же поддержали Любовь Толкалину, отметив, что не совсем правильно делать такие заявления о женщине, которая подарила ему ребенка.

"Повезло второй семье! Точнее даже, жене. Первой, наверное, больно такое читать", "Почему-то Любу все равно жалко", "Это здорово. Но ваши девочки Люба и дочь Маша тоже часть вашей семьи, и они красивы и женственны", "А Толкалина как же", "Мне нравится Толкалина, конечно... очень жаль",

– не унимались подписчики Кончаловского. 

Напомним, что актриса и режиссер были вместе на протяжении многих лет. Их роман начался в 1996 году. О расставании артистов стало известно в 2017 году. Тогда Толкалина заявила, что они с гражданским мужем уже давно не вместе. Как выяснилось, разрыв отношений произошел на семь лет раньше этой даты. О причинах артистка предпочла не говорить. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, чем живет дочь Кончаловского и Толкалиной. 

Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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