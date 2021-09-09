Постановщика "Рождественских встреч" похоронят на Троекуровском кладбище

Алла Пугачева приехала на церемонию прощания с известным сценографом Борисом Красновым. Примадонна появилась в большом траурном зале Троекурово одной из первых. Сопровождал ее Максим Галкин.

Для Примадонны Краснов был не просто человеком, который организовывал ее известные "Рождественские встречи", но и другом. На панихиду Алла Борисовна пришла в темном брючном костюме. Ее лицо скрывала алая маска. Максим Галкин же держал в руках огромный букет белых лилий.

Некоторое время она постояла около гроба Краснова, опустив глаза вниз, а после перекрестилась и заняла место в первом ряду. Все это время супруг Примадонны стоял недалеко от нее. Было ясно, что потеря близкого человека дается Пугачевой непросто.

Напомним, что Краснова не стало 7 сентября. Свои последние дни художник провел в хосписе. Некоторое время назад он перенес инсульт. Врачам пришлось делать сложнейшую операцию на мозг.

Здоровье артиста подкосил коронавирус. Сценограф смог победить болезнь, но после него Краснов перенес еще один инсульт. Поражение мозга составлю 85%, а правая сторона его тела оказалась полностью парализована. В начале лета он впал в кому. Уже тогда врачи говорили, что шансов на выздоровление почти нет. Ему было 60 лет.