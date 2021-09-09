Телеведущий оценил личные и профессиональные качества коллег

Как оказалось, Андрею Малахову часто приходилось сталкиваться с тем, что люди на улицах путают его с Максимом Галкиным. Ведущий "России 1" относится к этому с пониманием и юмором, поэтому не отказывает поклонникам, желающими сделать фото или получить автограф. Тем более, что к супругу Аллы Пугачевой журналист относится хорошо.

В беседе с Софико Шеварднадзе Малахов объяснил, почему все любят Галкина. Как считает телеведущий, одна из причин кроется в том, что он женат на Примадонне. Мол, Пугачеву любят все, поэтому и Галкин купается в народной любви. Также не стоит забывать, что пародист не только смешной, но и умный человек с хорошим образованием. "Здесь, мне кажется, все сошлось", – заключил Малахов.

Так или иначе, журналист уверен, что они с Максимом очень разные.

"Ну, пропасть просто между нами",

– продолжил телеведущий.

Он объяснил, что это касается отношения к искусству, одежде и архитектуре. Например, Малахов ни за что не стал бы жить в замке как у Галкина. Он в шутку заметил, что согласился бы провести там сутки, но только в случае, если бы ему за это заплатили.

Говоря о Дмитрии Борисове, телеведущий был менее благосклонен. По мнению Малахова, нынешний ведущий передачи "Пусть говорят" должен вести новости, а не ток-шоу, где обсуждаются острые проблемы. Якобы Борисов – просто 25-й кадр, который выглядит в кадре опосредованно и почти никак не участвует в обсуждениях. Это вряд ли приведет к чему-то хорошему, уверен журналист.

Ранее Урганта осудили за жесткую шутку над Малаховым.