Телеведущий уверяет, что он пытался вернуть народную артистку к нормальной жизни

В начале прошлого года разгорелся между Андреем Малаховым и Ириной Отиевой разгорелся скандал, из-за которого певица до сих пор не хочет выходить из дома. Спустя время телеведущий оправдался за свой подлый поступок.

Как уверяет журналист, в то время им постоянно звонили соседи народной артистки, прося о помощи.

"Все соседи звонили: "Умоляем, помогите, Ира пьет по 20 бутылок",

– вспомнил Малахов.

Тогда телеведущий решил протянуть звезде отечественной эстрады руку помощи. Но она решила, что ей это не нужно, наотрез отказываясь говорить с журналистами. Ведущий "Прямого эфира" не растерялся и подослал к Отиевой репортеров со скрытой камерой. Они поговорили по душам, а потом нелицеприятные кадры показали на всю страну. Как уверяет Малахов, даже этот разговор не обошелся без горячительных напитков.

Так или иначе, после этого оскорбительного поступка артистка еще больше закрылась и стала вести затворнический образ жизни. Даже свой день рождения Отиева встретила в одиночестве. Как оказалось, после скандального выпуска певица даже хотела переехать в другую страну.

Малахов же считает, что в его поступке нет ничего плохого. По его словам, он предлагал артистке пройти лечение, обновить прическу и даже готов был оплатить лечение зубов.

"Это выбор каждого, в данном случае мы сделали все, что могли",

– заключил журналист.

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