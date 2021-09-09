Деятелю культуры было 90 лет

Не стало польского актера театра и кино Веслава Голаса. Трагическую новость сообщила газета Wyborcza.

Голас ушел из жизни в возрасте 90 лет. 9 октября артисту исполнился бы 91 год.

Веслав достаточно давно болел. В 2020 году он перенес первый инсульт. Деятелю культуры было тяжело передвигаться, поэтому он практически не выходил из дома.

На минувшей неделе у актера случился второй инсульт.

Голас пережил Великую Отечественную войну. В 1954 году он окончил Театральную академию имени Зельверовича.

W wieku 90 lat zmarł znakomity polski aktor Wiesław Gołas. Niechaj spoczywa w pokoju. Amen. 🙏 pic.twitter.com/WMIVrQmNLZ — Paweł Senkowski 🇵🇱 (@pawel_senkowski) September 9, 2021

Артист сыграл в сериале "Четыре танкиста и собака", а также в таких картинах, как "Косоглазое счастье", "Рукопись, найденная в Сарагосе" и других.