Артистка разрыдалась во время траурной церемонии

В четверг, 9 сентября, состоялась церемония прощания со сценографом Борисом Красновым. На траурном мероприятии присутствовала Алла Пугачева, которая дружила с покойным художником-постановщиком.

Примадонну сопровождал ее супруг Максим Галкин. Исполнительница хита "Арлекино" долго стояла у гроба Бориса Аркадьевича. Казалось, Алла Борисовна все никак не могла смириться с мыслью, что ее приятеля больше нет.

Пугачева держалась из последних сил, чтобы не разрыдаться. Однако когда слово взяла вдова Краснова, Евгения Константиновна, эмоции взяли верх над певицей.

На фото, опубликованном журналистами "Московского Комсомольца", видно, что знаменитость сидит в первом ряду, закрыв лицо руками. Такая поза явно говорит о том, что Алла Борисовна плачет, тяжело переживая утрату.

Как отмечает издание "Дни.ру", Пугачева уехала с Троекуровского кладбища до того, как начался обряд погребения. По всей видимости, звезда не хотела наблюдать за тем, как Борис Аркадьевич навсегда прощается с этим миром.

Напомним, Краснов скончался 7 сентября этого года. Ему было 60 лет.

В 2011 году у сценографа случился инсульт. Он перенес тяжелую операцию. Весной 2021 года художник-постановщик попал в хоспис. Борис Аркадьевич столкнулся с серьезными осложнениями после COVID-19. Краснов смог одержать победу над коронавирусом, однако вскоре после этого перенес второй инсульт. Его организм не справился с таким испытанием, и в начале лета он впал в кому.