Музыкант заявил, что его подруга нашла свою любовь

Недавно экс-пиар-менеджер Елены Королевой, внучки Людмилы Гурченко, забила тревогу из-за ее состояния. Женщина сообщила, что родственница легендарной актрисы тяжело переживает из-за новости о свадьбе Прохора Шаляпина. Мол, она надеялась завоевать сердце эпатажного артиста. Однако сам певец заверил – Елена на данный момент не одинока.

Шаляпин рассказал, что не так давно видел Королеву. По словам финалиста проекта "Фабрика звезд-6", внучка звезды кинокартины "Вокзал на двоих" встретила свою любовь.

"Она встретила молодого человека. У нее все прекрасно в личной жизни", – отметил Прохор.

Артист еще раз акцентировал внимание на том, что их с Еленой связывают исключительно дружеские отношения. Таким образом, певец развеял слухи о депрессии Королевой, причиной которой стала его свадьба с миллионершей Татьяной Дэвис.

Исполнитель заявил, что родственница Людмилы Марковны является замечательным человеком. Шаляпин особенно ценит в ней отсутствие пафоса.

Также Прохор объяснил, почему Королева не появилась на его свадьбе. Напомним, торжество состоялось в конце августа в Лас-Вегасе. Оказалось, что у Елены не была оформлена виза. Именно по этой причине ей пришлось пропустить грандиозную вечеринку, передает "Телепрограмма".

Певец счастлив, что у приятельницы все хорошо. Сам Шаляпин продолжает молиться за супругу, которая находится в тяжелом состоянии в одной из американских ковидных больниц.

Ранее экс-пиар-менеджер заявила, что передача "Пусть говорят" нанесла вред психике Королевой.