По словам журналиста, конкуренты "России 1" дублируют многие их эксклюзивные материалы

В 2017 году Андрей Малахов уволился с Первого канала. Тогда телеведущий не скрывал, что причина крылась во внутренних разногласиях с руководством. Теперь же журналист абсолютно не жалеет о своем решении перейти на канал "Россия 1".

В интервью для Ютуб-канала Софико Шеварднадзе Малахов отметил, что сейчас он считается нежеланным гостем для работников "Первого". Чтобы попасть в телецентр, Андрею нужно за три дня до запланированного визита оставить заявку на получение пропуска.

Журналист признался, что сильно скучает только по одному месту на старой работе. Еще когда он вел передачу "Пусть говорят", то часто после съемок заходил в храм-часовню. Святилище как раз располагалось в стенах телецентра. Стоя в тишине при горящих свечах, Малахов избавлялся от накопившегося напряжения.

Также Андрей высказался о конкуренции с "Первым".

"Я внимательно слежу за конкурентами, там все медленно движется к угасанию", – заявил телеведущий.

По словам Малахова, если сотрудники Первого канала не могут заплатить герою крупную сумму денег, то сталкиваются с отсутствием интересных тем. Тогда инфоповоды приходится буквально высасывать из пальца.

Журналист уверен – через четыре года аудитория полностью потеряет интерес к проектам "Первого", а учитывая, что скандальные передачи приносят одну из самых больших долей рейтинга, то будущее у телеканала незавидное. Он отметил, что конкуренты дублируют многие эксклюзивы "России 1".

Малахов не упустил возможность проехаться по Дмитрию Борисову, который занял его место. Телеведущий отметил, что его коллеги нет в списке самых цитируемых журналистов РФ.

Ранее Андрей поделился своей версией конфликта с Ириной Отиевой.