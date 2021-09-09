Как проходит церемония прощания с Бельмондо во Франции

Как проходит церемония прощания с Бельмондо во Франции
Жан-Поль Бельмондо. Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Актера похоронят в пятницу, 10 сентября

В четверг, 9 сентября, в Париже началась церемония прощания с известным актером Жан-Полем Бельмондо. Траурное мероприятие проходит во Дворце инвалидов.

О том, что происходит во Франции, рассказало издание FranceInfo. Проводить артиста в последний путь пришли глава государства Эммануэль Макрон со своей супругой Брижит, родные актера, выдающиеся деятели культуры и спорта, а также многочисленные поклонники.

Сообщается, что от Елисейского дворца на церемонию были приглашены более 700 французов. Вход в Дом Инвалидов открыт и для обычных граждан. Единственное, чтобы попасть внутрь, они должны предъявить справку о вакцинации.

Желающие проститься со знаменитостью начали занимать очередь с самого утра. Специально для всех присутствующих установили два больших экрана – для того, чтобы можно было следить за ходом траурного мероприятия. 

Видео опубликовал 5-tv.ru

Французы проводили кинозвезду в последний путь аплодисментами. Также звучала музыка Эннио Морриконе из фильма "Профессионал", в котором снялся Бельмондо. 

Гроб Жан-Поля был покрыт французским триколором. Его сопровождал почетный воинский караул.

Видео поделилось РИА "Новости". 

Прощальную речь произнесли президент Франции, а также внук Бельмондо Виктор. 

По завершении церемонии территория Дома Инвалидов будет открыта для всех, кто хочет проститься с легендой. 

Для Франции подобная традиция прощания происходит не часто – ее удостаиваются только самые важные люди страны. К примеру, похожий ритуал в Доме Инвалидов провели в честь покойных президента Жака Ширака, французского писателя Жана д'Ормессона, Шарля Азнавура и других.

Известно, что похороны Жан-Поля состоятся в пятницу, 10 сентября. Церемония пройдет в церкви Сен-Жермен-де-Пре. 

Напомним, Бельмондо скончался 6 сентября 2021 года. Артисту было 88 лет. Он сыграл в таких кинокартинах, как "Профессионал", "На последнем дыхании", "Чочара", "Наследник" и других. 

Ранее журналисты выяснили, какое наследство оставил после себя Жан-Поль. 

Источник: FranceInfo
Анастасия ГОРЮНОВА
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