Артисту с трудом удается пройтись по улице

67-летний Борис Моисеев уже давно исчез из публичного поля после перенесенного инсульта. Поклонники не теряют надежд на возвращение кумира на сцену. По словам журналиста Артура Гаспаряна, артист хорошо себя чувствует, хоть и с трудом разговаривает.

В целом же, указал публицист, Борис трезво и ясно мыслит – с этим у звезды проблем не наблюдается. Моисеев оградился от мира плотно задернутыми шторами в своей столичной квартире – не по собственной поле, а из-за рока судьбы, которая подкосила его здоровье.

Соседи же рассказали журналистам, что знают о том, что здесь, по слухам, живет Моисеев – часто сталкивались с ним в дверях. После двух инсультов вернуться к прежней жизни Борису крайне трудно. Для звездного исполнителя даже обычная пешая прогулка становится крайне серьезным испытанием.

"У него есть няня, которая за ним ухаживает. И все. Живут в другой секции", – рассказала соседка.

Все лекарственные препараты и еду носит Сергей Горох – бывший менеджер Бориса, давно ставший его близким другом. Экс-директор не отходит от больного певца, даже когда тот выбирается в свет – так было, кстати, на юбилее у Орбакайте.

Несколько лет назад в СМИ поползли слухи о том, что у певца есть не только сын Амадеус, но и некий внук, который якобы живет в Польше. Однако сам артист опроверг информацию. Известная исполнительница Ирина Епифанова заявила, что Моисеев рассказывал лишь про родителей – иных родственников он не упоминал.

"Про братьев – нет. Этих историй я не знаю", – говорит певица Ирина Епифанова.

Горох не так давно рассказал, что Моисеев стесняется своей внешности после инсульта, и потому редко выходит в свет.