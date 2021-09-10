Многие подписчики телеведущего изменили свою точку зрения

На прошлой неделе отгремела свадьба Андрея Норкина и его новой избранницы Ирины. И хотя мероприятие было закрытым, журналист все-таки опубликовал несколько фотографий со своей новоиспеченной супругой. Правда, далеко не все пользователи сети поддержали ведущего "Места встречи". Многие писали, что он слишком рано женился вновь, ведь его первой супруги не стало всего лишь год назад. Позже Норкин ясно дал понять, что он думает о таких людях. Удивительно, но после этого многие поклонники сменили гнев на милость.

Днем ранее телеведущий опубликовал в своем "Инстаграме" видео с салютом, который был запущен в честь создания новой семьи. Телеведущий поблагодарил всех за поздравления.

"За проклятия – тоже спасибо",

– добавил журналист.

Правда, после этого в комментариях нет этих самых "проклятий". Напротив, все в один голос советуют Норкину не придавать никакого значения тому, что пишут завистники и злопыхатели.

"Злых и завистливых много. Счастья вам", "Только поздравления! Будьте счастливы, жизнь одна!", "Как можно не радоваться тому,что человек опять обрел СЧАСТЬЕ?", "Если человек в прежнем браке был невыразимо счастлив и овдовел, Бог сразу же посылает ему пару, потому ,что иначе оставшийся один не выживет (это говорил Э.А.Рязанов, светлая ему память). Я абсолютно с ним согласна. А всех судей на мыло", " Никого не слушайте! Жизнь одна!"

– пишут в комментариях.

Ранее стало известно, кем на самом деле является новая супруга Норкина. Как оказалось, у женщины есть две дочери, одна из которых является известной актрисой.