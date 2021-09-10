Телеведущая была шокирована уровнем образования блондинки

В начале этой недели вышло интервью Анастасии Ивлеевой Ксении Собчак. В ходе него журналистка задала блогеру несколько вопросов по школьной программе. Например, ведущая поинтересовалась, знает ли блондинка фамилию Петра I, кто написал "Отцы и дети", кто такой Джугашвили. Ни на один из вопросов правильного ответа не прозвучало. При этом Ивлеева отшучивалась, заявляя, что она знает, что тупая, однако это не мешает ей жить и хорошо зарабатывать. Такой подход крайне возмутил Ольгу Скабееву.

Телеведущей оказались настолько чужды взгляды Анастасии, что она даже решила поднять эту тему в эфире политического шоу "60 минут". Скабеева обратила внимание зрителей на тот факт, что Ивлеева находится на четвертой позиции в списке тех, кому доверяет российская молодежь.

"Девушка своей тотальной безграмотности не стыдится",

– констатировала телеведущая.

При этом, продолжила Скабеева, блондинка действительно зарабатывает огромные деньги. Так, если верить данным Forbes, годовой доход ведущей составляет 2,7 миллионов долларов (около 200 миллионов рублей).

К слову, интервью Собчак серьезно ударило по рейтингам блогера. Многие начали обвинять ее в том, что ее образ жизни негативно влияет на молодежь, которая, к слову, и является целевой аудиторией Ивлеевой.

Ранее стала известна реальная причина разрыва Ивлеевой с мужем.