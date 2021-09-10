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Несколько месяцев публика с интересом наблюдала за ситуацией вокруг наследства легендарного советского артиста Алексея Баталова. Его вдова Гитана Леонтенко и дочка Мария обвинили бывших друзей Наталью Дрожжину с мужем Михаилом Цивиным в мошенничестве. Стоит отметить, что тяжелые переживания дорого обошлись уличенной в преступных махинациях актрисе. Выяснилось, что Наталья готовится к серьезному медицинскому вмешательству.
Шумиха началась после того, как вдова звезды культовой советской киноленты "Москва слезам не верит" заявила, что ее обманом лишили наследства Баталова. В этом Леонтенко обвинила близких знакомых звездного семейства Дрожжину и Цивина. Мол, они воспользовались невнимательностью пожилой артистки и вынудили ее подписать выгодные им документы, а некоторые и вовсе подделали.
Учитывая бесконечную народную любовь к покойному Алексею Баталову, скандальная история получила широкий резонанс. Пристальное внимание прессы и бесконечные судебные разбирательства нанесли серьезный удар по здоровью Натальи. По словам ее супруга Михаила, сейчас состояние артистки оставляет желать лучшего.
"Будут ставить кардиостимулятор пока что, а там дальше будет видно", – сообщил Цивин в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.
Напомним, судебные эксперты обязали Дрожжину и Цивина вернуть семейству Баталова все незаконно переданное им имущество.
К слову, недавно старшая дочь культового артиста ответила на слухи о разладе с младшей сестрой.
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