Разбирательства по резонансному делу сказались на состоянии актрисы

Несколько месяцев публика с интересом наблюдала за ситуацией вокруг наследства легендарного советского артиста Алексея Баталова. Его вдова Гитана Леонтенко и дочка Мария обвинили бывших друзей Наталью Дрожжину с мужем Михаилом Цивиным в мошенничестве. Стоит отметить, что тяжелые переживания дорого обошлись уличенной в преступных махинациях актрисе. Выяснилось, что Наталья готовится к серьезному медицинскому вмешательству.



Шумиха началась после того, как вдова звезды культовой советской киноленты "Москва слезам не верит" заявила, что ее обманом лишили наследства Баталова. В этом Леонтенко обвинила близких знакомых звездного семейства Дрожжину и Цивина. Мол, они воспользовались невнимательностью пожилой артистки и вынудили ее подписать выгодные им документы, а некоторые и вовсе подделали.

Учитывая бесконечную народную любовь к покойному Алексею Баталову, скандальная история получила широкий резонанс. Пристальное внимание прессы и бесконечные судебные разбирательства нанесли серьезный удар по здоровью Натальи. По словам ее супруга Михаила, сейчас состояние артистки оставляет желать лучшего.

"Будут ставить кардиостимулятор пока что, а там дальше будет видно", – сообщил Цивин в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

Напомним, судебные эксперты обязали Дрожжину и Цивина вернуть семейству Баталова все незаконно переданное им имущество.

К слову, недавно старшая дочь культового артиста ответила на слухи о разладе с младшей сестрой.