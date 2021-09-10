Ивлеева ответила на обвинения Скабеевой в "тотальной безграмотности"

Ивлеева ответила на обвинения Скабеевой в "тотальной безграмотности"
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Похоже, что блогера задели слова телеведущей

Настя Ивлеева продолжает разбираться с последствиями своего скандального интервью Ксении Собчак. Дошло до того, что уровень образованности блондинки начали обсуждать в эфире федерального канала. Ранее Ольга Скабеева резко осудила блогера, которая даже не смогла ответить на простейшие вопросы из школьной программы. Реакция звезды не заставила себя долго ждать. 

В своем "Инстаграме" Ивлеева опубликовала скриншот твита, в котором пользовательница социальной сети поддержала блогера, на которую обрушился шквал критики. Девушка высмеяла тех, кто считает, что для того, чтобы тебя считали интересным собеседником, нужно знать фамилию Петра I или уметь чертить контурную карту. 

Настя поддержала эту ироничную публикацию, добавив в подписи смайлик большого пальца вверх. 

Напомним, что ранее Ольга Скабеева в эфире "60 минут" резко высказалась об Ивлееве. Телеведущая была шокирована "тотальной безграмотностью" кумира миллионов, особенно учитывая тот факт, что сама Настя относится к этому абсолютно спокойно и не стыдится того, что не знает, кто написал роман "Отцы и дети". 

Журналистку также удивило, что блондинка находится в топе тех людей, кому доверяет молодежь, не говоря уже о ее доходах. Как выяснилось, годовой заработок блогера составляет около 2,7 миллионов долларов. 

Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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