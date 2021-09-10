Похоже, что блогера задели слова телеведущей

Настя Ивлеева продолжает разбираться с последствиями своего скандального интервью Ксении Собчак. Дошло до того, что уровень образованности блондинки начали обсуждать в эфире федерального канала. Ранее Ольга Скабеева резко осудила блогера, которая даже не смогла ответить на простейшие вопросы из школьной программы. Реакция звезды не заставила себя долго ждать.

В своем "Инстаграме" Ивлеева опубликовала скриншот твита, в котором пользовательница социальной сети поддержала блогера, на которую обрушился шквал критики. Девушка высмеяла тех, кто считает, что для того, чтобы тебя считали интересным собеседником, нужно знать фамилию Петра I или уметь чертить контурную карту.

Настя поддержала эту ироничную публикацию, добавив в подписи смайлик большого пальца вверх.

Напомним, что ранее Ольга Скабеева в эфире "60 минут" резко высказалась об Ивлееве. Телеведущая была шокирована "тотальной безграмотностью" кумира миллионов, особенно учитывая тот факт, что сама Настя относится к этому абсолютно спокойно и не стыдится того, что не знает, кто написал роман "Отцы и дети".

Журналистку также удивило, что блондинка находится в топе тех людей, кому доверяет молодежь, не говоря уже о ее доходах. Как выяснилось, годовой заработок блогера составляет около 2,7 миллионов долларов.