По словам женщины, избранник актрисы сильно изменился

Недавно суд попросил супруга Анастасии Макеевой Романа Малькова предоставить справку от психиатра. Это необходимо в рамках иска мужчины, который хочет, чтобы старший сын проживал с ним. Бывшая избранница мужа кинозвезды Светлана выразила опасения, что у Романа есть проблемы с психикой.

По словам Мальковой, в последнее время поведение ее экс-супруга выходит за рамки адекватного. Женщина обратила внимание на видеобращения Романа, которые кажутся ей максимально странными.

"На видео у него блуждающий взгляд, неопрятный вид, заляпанная майка и очень агрессивное поведение", – отметила Светлана.

Малькова добавила – в прошлом ее бывший избранник был абсолютно другим человеком. Он проявлял себя как любящий муж и заботливый семьянин. Кроме того, Роман не имел никаких вредных привычек.

Союз с Макеевой кардинально поменял мужчину. Он, как отметила Светлана, начал баловаться спиртным и курить, передает News.ru.

Женщина не исключает – у бывшего супруга имеется расстройство психики. Поэтому она считает правильным, что суд отправил его проходить обследование у психиатра.

Ранее Андрей Малахов ответил на угрозы мужа Макеевой. Напомним, некоторое время назад Роман заявил, что подаст на телеведущего и его программу в суд, если они не отстанут от Анастасии, страдающей из-за травли со стороны общественности. Заявления Малькова не напугали журналиста. Он заверил, что ему есть чем заняться помимо разборок с супругом актрисы.