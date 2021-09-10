Бывшая жена подозревает у мужа Макеевой проблемы с психикой

Бывшая жена подозревает у мужа Макеевой проблемы с психикой
Анастасия Макеева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
По словам женщины, избранник актрисы сильно изменился

Недавно суд попросил супруга Анастасии Макеевой Романа Малькова предоставить справку от психиатра. Это необходимо в рамках иска мужчины, который хочет, чтобы старший сын проживал с ним. Бывшая избранница мужа кинозвезды Светлана выразила опасения, что у Романа есть проблемы с психикой.

По словам Мальковой, в последнее время поведение ее экс-супруга выходит за рамки адекватного. Женщина обратила внимание на видеобращения Романа, которые кажутся ей максимально странными.

"На видео у него блуждающий взгляд, неопрятный вид, заляпанная майка и очень агрессивное поведение", – отметила Светлана.

Малькова добавила – в прошлом ее бывший избранник был абсолютно другим человеком. Он проявлял себя как любящий муж и заботливый семьянин. Кроме того, Роман не имел никаких вредных привычек.

Союз с Макеевой кардинально поменял мужчину. Он, как отметила Светлана, начал баловаться спиртным и курить, передает News.ru.

Женщина не исключает – у бывшего супруга имеется расстройство психики. Поэтому она считает правильным, что суд отправил его проходить обследование у психиатра.

Ранее Андрей Малахов ответил на угрозы мужа Макеевой. Напомним, некоторое время назад Роман заявил, что подаст на телеведущего и его программу в суд, если они не отстанут от Анастасии, страдающей из-за травли со стороны общественности. Заявления Малькова не напугали журналиста. Он заверил, что ему есть чем заняться помимо разборок с супругом актрисы.  

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

"Проблемный переговорщик": политолог призвал не верить Лукашенко на слово

Эксперт оценил переговоры президентов РФ и Белоруссии

Слова Лукашенко об отсутствии планов поглощения Белоруссии рассмешили Путина - видео

Глава РФ красноречиво отреагировал на высказывание коллеги

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей