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В конце августа этого года Ивана Краско экстренно забрали в больницу. Позже выяснилось, что актер перенес микроинсульт. Недуг оставил отпечаток на состоянии 90-летнего народного артиста. Вечером в пятницу, 10 сентября, Иван Иванович должен был играть на сцене театра имени Комиссаржевской, однако зрители не увидят его.
Изначально Краско был заявлен как один из героев постановки "Я вернулся". Но из-за того, что артист не успел окончательно прийти в себя после болезни, было принято решение поберечь его.
Директор актера Вячеслав Смородинов заявил, что его подопечный испытывает недомогание.
"У него слабость. Он очень захотел поспать. Поэтому решил отдохнуть дома", – отметил мужчина.
Представители учреждения культуры сообщили – несмотря на состояние, Краско все равно появился на сборе трупы. Там и было решено, что артисту еще рано выходить на сцену, передает "Комсомольская Правда".
На данный момент за Иваном Ивановичем присматривают его сыновья. Актер согласился с тем, что ему нужно время на восстановление.
До этого Смородинов рассказал, что после перенесенного микроинсульта у кинозвезды начались проблемы с памятью и нарушилось боковое зрение. Однако артист демонстрировал боевой настрой, желая поскорее выйти на сцену родного театра.
Ранее Иван Иванович рассказал о сложных отношениях с внучкой – внебрачной дочерью его покойного сына Андрея. Артист уверен, что Алиса затаила обиду на именитого деда из-за наследства.
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