Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Прогноз положительный: когда ждать укрепления рубля
- Российский рубль спасут китайцы?
Недавно народный артист СССР Олег Стриженов перенес хирургическое вмешательство. О том, что произошло со звездой фильма "Звезда пленительного счастья", рассказали журналисты издания "Московский Комсомолец".
Некоторое время назад Олег Александрович почувствовал сильные боли в области живота. Также у актера поднялась температура. Столбик термометра преодолевал отметку в 40˚C.
Женщина, работающая сиделкой у Стриженова, забила тревогу. Она решила вызвать врачей на дом. Прибывшие на место медики сошлись во мнении, что артиста необходимо доставить в больницу.
В клинике врачи определили, что является причиной недомогания 92-летнего Олега Александровича. Оказалось, резкое ухудшение его состояния вызвал стент, сдвинувшийся со своего места. Данная конструкция появилась в организме знаменитости после операции по удалению камней в желчном пузыре.
Хирургическое вмешательство длилось примерно полтора часа. К счастью, медики смогли успешно извлечь специальное изделие. На данный момент Стриженов уже находится дома. Его самочувствие оценивается как хорошее.
Врач-невролог отметил, что нахождение артиста под наркозом никак не сказалось на его памяти.
Напомним, более 40 лет Олег Александрович состоит в браке с актрисой Лионеллой Скирдой. У супругов нет общих детей. Зато у Стриженова есть наследники от предыдущих отношений – дочь Наталья от первой жены и сын Александр от второй.
Актер сыграл в таких картинах, как "Хождение за три моря", "Третья молодость", "Миссия в Кабуле", "Звезда пленительного счастья" и других.
Москва начнет "обкатывать" успешную схему уже на полях ЕАЭС
Глава РФ красноречиво отреагировал на высказывание коллеги