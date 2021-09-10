Актер Стриженов перенес экстренную операцию

Актер Стриженов перенес экстренную операцию
Олег Стриженов. Фото: Igor Gnevashev/Russian Look/www.globallookpress.com
На данный момент деятель культуры находится дома

Недавно народный артист СССР Олег Стриженов перенес хирургическое вмешательство. О том, что произошло со звездой фильма "Звезда пленительного счастья", рассказали журналисты издания "Московский Комсомолец".

Некоторое время назад Олег Александрович почувствовал сильные боли в области живота. Также у актера поднялась температура. Столбик термометра преодолевал отметку в 40˚C.

Женщина, работающая сиделкой у Стриженова, забила тревогу. Она решила вызвать врачей на дом. Прибывшие на место медики сошлись во мнении, что артиста необходимо доставить в больницу.

В клинике врачи определили, что является причиной недомогания 92-летнего Олега Александровича. Оказалось, резкое ухудшение его состояния вызвал стент, сдвинувшийся со своего места. Данная конструкция появилась в организме знаменитости после операции по удалению камней в желчном пузыре.

Хирургическое вмешательство длилось примерно полтора часа. К счастью, медики смогли успешно извлечь специальное изделие. На данный момент Стриженов уже находится дома. Его самочувствие оценивается как хорошее.

Врач-невролог отметил, что нахождение артиста под наркозом никак не сказалось на его памяти.

Напомним, более 40 лет Олег Александрович состоит в браке с актрисой Лионеллой Скирдой. У супругов нет общих детей. Зато у Стриженова есть наследники от предыдущих отношений – дочь Наталья от первой жены и сын Александр от второй.

Актер сыграл в таких картинах, как "Хождение за три моря", "Третья молодость", "Миссия в Кабуле", "Звезда пленительного счастья" и других. 

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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