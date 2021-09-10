Место захоронения родителя артиста отличается ухоженностью

10 сентября отец Николая Баскова Виктор Владимирович отпраздновал бы 70-ый день рождения. Родитель артиста скончался 30 июня 2019 года. В пятницу исполнитель хита "Шарманка" пришел на кладбище, чтобы почтить память покойного.

На личной странице в "Инстаграм" Басков опубликовал фотографию с могилы отца. Певец показал черный гранитный памятник с выгравированным на нем портретом Виктора Владимировича. Место захоронения родителя звезды отличается особой ухоженностью. В глаза бросаются букеты живых цветов, расставленные по вазам.

В своем микроблоге Николай трогательно обратился к покойному, назвав его "горячо любимым папой".

"Ты навсегда в наших сердцах с мамой и всех тех, кто тебя знал и помнит", – написал артист.

В разделе комментариев певца поддержали не только поклонники, но и коллеги по шоу-бизнесу. Среди них – Лолита, Максим Галкин, Ани Лорак, Игорь Крутой, Стас Михайлов, Анита Цой и многие другие.

"Светлая память папочке! Какой он был замечательный!!!!" – отметила певица Валерия.

По некоторым данным, Басков узнал трагическую новость во время своих гастролей. Натуральный блондин нашел в себе силы, чтобы выступить перед поклонниками. Немногие знали о том, что Николай тяжело переживал утрату. Некоторое время он даже избегал общения с фанатами, так как не хотел показывать им свои настоящие чувства.

Виктор Владимирович ушел из жизни из-за продолжительной болезни. Ему было 68 лет.

Ранее стало известно о том, что Басков получил работу в загадочном проекте на ТВ.